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Пожар, вспыхнувший в Агдаме, перекинулся на Ходжавенд (ВИДЕО)

Общество Материалы 25 июля 2025 13:13 (UTC +04:00)
Пожар, вспыхнувший в Агдаме, перекинулся на Ходжавенд (ВИДЕО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Вспыхнувший в селе Гюлаблы Агдамского района пожар распространился на обширную территорию и перекинулся на территорию села Мирикенд Ходжавендского района.

Как сообщает в пятницу Trend, в настоящее время к тушению огня привлечены семь пожарных бригад министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана из Агдама, Агджабеди, Евлаха и Ханкенди. В операции участвуют 80 человек личного состава и два вертолета.

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