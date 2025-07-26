Назван объем выданных ипотечных кредитов по линии ИКГФ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Объем ипотечного кредитования за счет государственных средств составил 3,560 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) Азербайджана, с момента создания по линии фонда было выдано 54 тысячи 912 ипотечных кредита.

Кроме того, сумма кредитов, предоставленных с гарантиями и субсидиями, составила 581 миллион манатов.

Также в пользование арендаторов было передано 7 536 жилых помещения.

Отметим, что ИКГФ был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитный гарантийный фонд" и является их правопреемником.