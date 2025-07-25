За последние два года в Нахчыванской АР выявлено 6 новых месторождений - Фуад Наджафли

БАКУ /Trend/ - За последние два года в Нахчыванской Автономной Республике проведены полевые и камеральные работы по поиску, ревизии и оценке месторождений нерудных и строительных материалов, мониторингу подземных вод, поиску и переоценке черных, цветных и благородных металлов, а также инспекционные и переоценочные работы на 55 месторождениях, выявлено 6 новых месторождений.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли на Международном горно-геологическом форуме в городе Нахчыван.

Полномочный представитель отметил, что на основе изучения нерудных материалов было обследовано 298 минеральных источников, из которых 14 предложены для инвестиций. Работы в этом направлении продолжаются.

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