Назван объем кредитных вложений банков Азербайджана в сектор транспорта и связи

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 июня этого года объем кредитов, вложенных в сектор транспорта и связи банками и небанковскими организациями (НКО), действующими в Азербайджане, достиг 1,9 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, этот показатель по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 11,5 миллиона манатов или на 0,6 процента, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - на 219,1 миллиона манатов или на 13 процентов.

Отметим, что в отчетном периоде кредитный портфель по кредитованию реального сектора в Азербайджане составил 30,2 миллиарда манатов.

Это означает рост на 290 миллионов манатов или 1 процент по сравнению с предыдущим месяцем и увеличение на 3,7 миллиарда манатов или 13,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.