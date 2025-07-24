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SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)

Общество Материалы 24 июля 2025 19:56 (UTC +04:00)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
Фото: ARDNF

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) организовал тренинг для представителей СМИ на тему "Инвестиционный портфель SOFAZ и подход к доходности".

Как сообщает в четверг Trend, целью мероприятия было предоставить представителям СМИ более полную и основанную на анализе информацию об инвестиционной стратегии фонда, распределении активов и показателях прибыльности, а также способствовать повышению осведомленности общественности по этим вопросам.

Тренинг начался со вступительной речи заведующей отделом стратегических коммуникаций SOFAZ Ульвии Мехралиевой. Она подчеркнула важность сотрудничества со СМИ, основанного на взаимном доверии, и отметила важность такого обмена знаниями с точки зрения прозрачного представления деятельности фонда.

В первой презентации тренинга директор департамента управления рисками Вадим Пшеничный рассказал о принципах формирования инвестиционных портфелей суверенных фондов благосостояния и международном опыте в этой области. Он подробно изложил основные элементы инвестиционной стратегии SOFAZ и модель портфеля, применяемую с учетом рисков.

Затем начальник отдела распределения активов, риска и доходности того же департамента Тогрул Рагимбейли поделился с участниками техническими и методологическими подходами к расчету показателей доходности по субпортфелям инвестиционного портфеля. Он особо подчеркнул важность оценки рисков и сбалансированной структуры портфеля в обеспечении долгосрочной финансовой стабильности.

Мероприятие продолжилось презентацией о деятельности фонда за первое полугодие 2025 года. Ульвия Мехралиева подробно рассказала о финансовых результатах, достигнутых за отчетный период, основных инвестиционных операциях и основных тенденциях в портфеле.

Тренинг завершился сессией вопросов и ответов. В рамках сессии были проведены интерактивные обсуждения и даны ответы на вопросы участников.

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SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
SOFAZ провел тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
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