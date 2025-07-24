БАКУ /Trend/ - В Лянкяране задержан гражданин Ирака, пытавшийся нарушить госграницу Азербайджана.

Об этом в четверг сообщили Trend в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Было отмечено, что меры по обеспечению надежной охраны государственной границы и борьбе с незаконной миграцией успешно продолжаются.

"22 июля на территории службы пограничного отряда пограничных войск "Лянкяран" в результате бдительности пограничного наряда был задержан гражданин Ирака – Савфан Мухаммед Асад, который пытался нарушить государственную границу Ирана в направлении Азербайджана. По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия",- отмечается в сообщении пресс-центра ГПС.

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