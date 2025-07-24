В Азербайджане увеличен размер президентской стипендии для студентов вузов - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ "Об увеличении размера президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики" и о внесении изменений в указ №564 Президента Азербайджанской Республики от 3 сентября 2001 года "Об учреждении президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики".

Как сообщает в четверг Trend, согласно указу, размер президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики с 1 сентября 2025 года установлен в размере 350 (триста пятьдесят) манатов.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.