В этом году победителями конкурса "Восхождение" стали 20 человек - замминистра

БАКУ /Trend/ - Пятый конкурс "Восхождение" ("Yüksəliş") стал соревнованием с наименьшим числом победителей - в отличие от предыдущих лет, в этом году было определено 20 победителей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана, руководитель Рабочей группы конкурса «Восхождение» Фархад Гаджиев на церемонии награждения победителей пятого конкурса.

По его словам, среди победителей - 19 мужчин и 1 женщина.

"Минимальный проходной балл на конкурсе составил 12, при этом 27 участников набрали 11 баллов, что свидетельствует о высокой конкуренции на соревновании", - добавил он.

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