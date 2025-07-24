Сегодня стартует XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня вечером стартует XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль. Его инициирует и организует Фонд Гейдара Алиева, при поддержке Министерства культуры, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и фонда Gilan. Музыкальное мероприятие, ставшее прекрасной традицией, продлится до 29 июля.

Как сообщает в четверг Trend, в фестивале, который пройдет в рамках 140-летнего юбилея гениального композитора Узеира Гаджибейли, примут участие известные исполнители, молодые таланты и музыкальные коллективы из Азербайджана и из-за рубежа. В рамках мероприятия специальными концертными программами также будут отмечены 100-летие и 90-летие выдающихся музыкальных деятелей Рауфа Атакишиева и Васифа Адыгезалова соответственно.

Подготовка к фестивалю уже завершена. Подготовлены площадки и концертные залы, где пройдут мероприятия.

Согласно программе, торжественная церемония открытия XIV Габалинского музыкального фестиваля пройдет сегодня в 19:00 на открытой сцене (Qafqaz Resort). После официальной части перед зрителями с обширной концертной программой выступят Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов и Хоровая группа заслуженного коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, а также известные исполнители. Концерт будет посвящен 140-летнему юбилею Узеира Гаджибейли.

В дни фестиваля любители музыки также смогут увидеть выступления группы Mercadonegro (Латинская Америка), ансамбля Tbilisi Big Band (Грузия), квартета Čiurlionis (Литва), а также участников проекта «Поддержка молодежи», Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Кара Караева, ансамбля виолончелистов Detache-Sabah, студентов Бакинской музыкальной академии им. У. Гаджибейли, Бакинского государственного камерного оркестра и известных исполнителей.

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