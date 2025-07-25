Очередная группа переселенцев прибыла в Джебраил, еще 50 семьям вручены ключи от квартир (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Очередной процесс возвращения в город Джебраил состоялся в соответствии с «I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики». Семьи, отправленные утром, уже прибыли в родной край.

Как сообщает в пятницу Trend, сегодня Джебраил открыл свои объятья 50 семьям - 199 жителям. Вернувшиеся к родным очагам семьи въехали в город со слезами радости, любуясь красотой, созданной в городе.

Они выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю заботу государства. Они также выразили благодарность доблестной Азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам, помолились за упокой душ наших шехидов, погибших на этом пути, пожелали терпения их семьям.

Для переселенных семей созданы все условия для размещения в зданиях, восстановленных в городе Джебраил по поручению главы государства. После того, как семьи, прибывшие в Джебраил, были встречены, сотрудники Агентства Азербайджанской Республики по разминированию территорий подробно проинформировали их об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов. Им было рекомендовано держаться подальше от неизвестных предметов и объектов, а также сообщать в соответствующие органы в случае возникновения подобных ситуаций.

В церемонии вручения ключей от квартир приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие лица. Семьи с радостью получили ключи и заселились в свои дома.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает свыше 50 тыс. человек. К ним, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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