В Азербайджане увеличен размер стипендий докторантов, студентов высших, средних специальных и профессиональных учебных заведений - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличен размер стипендий, предоставляемых докторантам, студентам, обучающимся в высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях.
Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, размеры стипендий, предоставляемых за счет средств государственного бюджета докторантам, студентам, обучающимся в высших, средних специальных, профессиональных учебных заведениях, с 1 сентября 2025 года определяются в следующем порядке:
на уровне докторантуры:
для докторантов, готовящихся к получению степени доктора наук –
450 (четыреста пятьдесят) манатов;
для докторантов, готовящихся к получению степени доктора философии – 300 (триста) манатов;
в высших учебных заведениях:
на уровне магистратуры:
студентам с академической успеваемостью 91-100 баллов – 240 (двести сорок) манатов;
студентам с академической успеваемостью 71-100 баллов – 180 (сто восемьдесят) манатов;
студентам с академической успеваемостью 51-100 баллов – 120 (сто двадцать) манатов;
на уровне бакалавриата (основное (базовое высшее) медицинское образование):
студентам с академической успеваемостью 91-100 баллов - 200 (двести) манатов;
студентам с академической успеваемостью 71-100 баллов – 160 (сто шестьдесят) манатов;
студентам с академической успеваемостью 51-100 баллов – 110 (сто десять) манатов;
в учреждениях среднего профессионального образования:
студентам с академической успеваемостью 91-100 баллов – 110 (сто десять) манатов;
студентам с академической успеваемостью 71-100 баллов - 90 (девяносто) манатов;
студентам с академической успеваемостью 51-100 баллов – 70 (семьдесят) манатов;
в профессиональных учебных заведениях:
для студентов с академическими показателями «5» (91-100 баллов на уровне высшего профессионально-технического образования) – 110 (сто десять) манатов;
для студентов с академическими показателями «4» и «5» (71-100 баллов на уровне высшего профессионально-технического образования) – 90 (девяносто) манатов;
для студентов с академическими показателями «3»–«5» (51-100 баллов на уровне высшего профессионально-технического образования) – 70 (семьдесят) манатов.
Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2025 года.