В Азербайджане увеличен размер стипендий докторантов, студентов высших, средних специальных и профессиональных учебных заведений - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличен размер стипендий, предоставляемых докторантам, студентам, обучающимся в высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, размеры стипендий, предоставляемых за счет средств государственного бюджета докторантам, студентам, обучающимся в высших, средних специальных, профессиональных учебных заведениях, с 1 сентября 2025 года определяются в следующем порядке:

на уровне докторантуры:

для докторантов, готовящихся к получению степени доктора наук – 450 (четыреста пятьдесят) манатов;



для докторантов, готовящихся к получению степени доктора философии – 300 (триста) манатов;

в высших учебных заведениях:

на уровне магистратуры:

студентам с академической успеваемостью 91-100 баллов – 240 (двести сорок) манатов;

студентам с академической успеваемостью 71-100 баллов – 180 (сто восемьдесят) манатов;

студентам с академической успеваемостью 51-100 баллов – 120 (сто двадцать) манатов;

на уровне бакалавриата (основное (базовое высшее) медицинское образование):

студентам с академической успеваемостью 91-100 баллов - 200 (двести) манатов;

студентам с академической успеваемостью 71-100 баллов – 160 (сто шестьдесят) манатов;

студентам с академической успеваемостью 51-100 баллов – 110 (сто десять) манатов;

в учреждениях среднего профессионального образования:

студентам с академической успеваемостью 91-100 баллов – 110 (сто десять) манатов;

студентам с академической успеваемостью 71-100 баллов - 90 (девяносто) манатов;

студентам с академической успеваемостью 51-100 баллов – 70 (семьдесят) манатов;

в профессиональных учебных заведениях:

для студентов с академическими показателями «5» (91-100 баллов на уровне высшего профессионально-технического образования) – 110 (сто десять) манатов;

для студентов с академическими показателями «4» и «5» (71-100 баллов на уровне высшего профессионально-технического образования) – 90 (девяносто) манатов;

для студентов с академическими показателями «3»–«5» (51-100 баллов на уровне высшего профессионально-технического образования) – 70 (семьдесят) манатов.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2025 года.