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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

Политика Материалы 24 июля 2025 18:15 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета «Ан-24» в Амурской области, сообщает в четверг Trend.

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета «Ан-24» в Амурской области.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших",- говорится в послании главы государства.

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