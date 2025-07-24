Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета «Ан-24» в Амурской области, сообщает в четверг Trend.

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета «Ан-24» в Амурской области.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших",- говорится в послании главы государства.