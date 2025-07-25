Рост страховых премий от A-QROUP

Страховая компания A-Qroup, 30 лет успешно ведущая свою деятельность на страховом рынке, подвела итоги за первое полугодие 2025 года.

Согласно финансовой отчетности, за первые шесть месяцев этого года объем страховых поступлений составил 9 142 740,12 AZN и превысил аналогичный период за 2024 год.

Традиционно, основная часть общих поступлений компании пришлась на добровольное медицинское страхование и составила 7 655 983,13 AZN. Также наблюдается рост объема поступлений страховых премий и по другим видам страхования. А это демонстрирует стабильную положительную динамику роста компании A-Qroup.

Страховая компания A-Qroup каждый день доказывает свою надежность и приверженность условиям заключенных договоров: за два квартала 2025 года Застрахованные A-Qroup получили страховых выплат на сумму 5 370 489,61 AZN. Наибольшее количество выплат произведено по добровольному медицинскому страхованию – 5 022 687 AZN. В среднем за 6 месяцев 2025 года A-Qroup каждый день выплачивает своим клиентам около 30 000 AZN.

Компания продолжает инвестировать в развитие новых продуктов, расширение клиентской базы и улучшение сервиса, чтобы соответствовать высоким ожиданиям клиентов и укрепить свое лидирующее положение в отрасли.