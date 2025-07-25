В Шамахы состоялась вторая неофициальная встреча председателей переговорных групп РКИК ООН

БАКУ/ Trend/ - 23–24 июля в городе Шамахы прошла вторая неофициальная встреча председателей переговорных групп Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC), а также руководителей делегаций некоторых стран — сторон Конвенции. Мероприятие было организовано Азербайджаном в сотрудничестве с Бразилией как председательствующей стороной COP30.

Как сообщили Trend в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в мероприятии приняли участие представители более 70 делегаций из 34 стран, а также Секретариата UNFCCC. Государства были представлены на высоком уровне: министрами, заместителями министров, специальными посланниками президентов по вопросам климата, руководителями переговорных групп и делегаций сторон Конвенции.

Учитывая значительный вклад первой неофициальной встречи в Шамахы, состоявшейся в июле прошлого года в аналогичном формате, в принятие решений на COP29, было решено продолжить проведение таких встреч и в нынешнем году.

Тематика нынешней Шамахинской встречи, как и в прошлом году, была сосредоточена на ключевых направлениях, находящихся в повестке климатических переговоров, а также на подготовке документа под названием «Дорожная карта на 1,3 трлн долларов: от Баку до Белема», в соответствии с совместным мандатом, предоставленным Азербайджану и Бразилии на COP29 и касающимся увеличения объема климатического финансирования до 1,3 трлн долларов США.

В этом контексте на встрече состоялся неформальный обмен мнениями по итогам 62-й сессии Вспомогательных органов UNFCCC, прошедшей в Бонне, а также обсуждение путей решения основных проблем, возникших в ходе этих обсуждений, и их возможного вклада в принятие решений на предстоящей конференции COP30 в Бразилии.

Все представители, участвовавшие в мероприятии, высоко оценили проведенные обсуждения и выразили широкую поддержку превращению неофициальной встречи в Шамахы в устойчивую платформу на уровне глав делегаций.

На церемонии открытия выступили президент COP29, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев, заместитель министра иностранных дел и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, а также главный переговорщик COP30, посол Лилиан Чагас.

Мероприятие завершилось итоговыми выступлениями министра по вопросам изменения климата и координации охраны окружающей среды Пакистана Мусадика Масуда Малика и председателя Вспомогательного органа по реализации UNFCCC Джулии Гардинер.