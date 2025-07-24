Названо число иностранцев, посетивших Азербайджан в рамках оздоровительного туризма

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму проводит интенсивную работу по продвижению и популяризации возможностей оздоровительного туризма в Азербайджане и продуктов оздоровительного туризма на международном уровне.

Об этом сообщило Государственное агентство по туризму в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что азербайджанские санаторно-курортные учреждения также участвуют в зарубежных выставках, организуемых Азербайджанским бюро по туризму.

«В связи с возросшим в последние годы интересом к этому направлению ряд туристических компаний подготавливает различные турпакеты совместно с местными санаториями и лечебницами. В 2024 году в рамках оздоровительного туризма в Азербайджане побывало 23 272 иностранных гражданина, из которых около 83,4% – граждане стран СНГ. В первую пятерку по въездному туризму вошли граждане Российской Федерации (15 360 человек), Казахстана (2 199 человек), Турции (1 311 человек), Грузии (1 068 человек) и Узбекистана (935 человек).

Было отмечено, что 17 июля в заседании «Рабочей группы по развитию оздоровительного туризма» приняли участие представители и эксперты таких государственных структур, как министерство экономики, министерство здравоохранения, Государственная нефтяная компания, Национальная академия наук Азербайджана, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями, Агентство продовольственной безопасности Азербайджана, Агентство геологоразведочных работ при министерстве экологии и природных ресурсов, Исполнительная власть города Нафталан. В числе прочих вопросов состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с курортом «Нафталан» и выслушаны предложения.