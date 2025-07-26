Вырос объем страхового рынка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-июне этого года страховые компании Азербайджана собрали страховые взносы в размере 817,048 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 91,9 миллиона манатов или на 12,7 процента больше, чем за тот же период 2024 года.

В то же время за первые 6 месяцев 2025 года по линии страховых компаний в Азербайджане было произведено 432,198 миллиона манатов страховых выплат. Это на 76,1 миллиона манатов или на 21,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.