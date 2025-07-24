Назван объем средств, привлеченных на проект железной дороги Карс-Ыгдыр-Аралыг-Дилуджу

БАКУ /Trend/ - Для проекта железной дороги Карс-Ыгдыр-Аралыг-Дилуджу (Нахчыван) международными финансовыми учреждениями было предоставлено "зеленое" финансирование в размере около 2,4 миллиарда евро.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице министра финансов и казначейства Турции Мехмета Шимшека в социальной сети Х.

"Благодаря финансированию, которое мы получаем от международных организаций, укрепляется инфраструктура страны, повышается конкурентоспособность. Соглашения о финансировании проекта были подписаны между министерством финансов и казначейства и кредиторами во главе с банком MUFG. В данном финансовом пакете участвовали различные международные банки и институциональные инвесторы под гарантии шведского и австрийского агентств экспортных кредитов EKN и OeKB, а также Исламской инвестиционной страховой и экспортной кредитной компании, действующей в составе Исламского банка развития", - говорится в публикации.

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