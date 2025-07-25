Azersun Holding опроверг информацию об изменении дизайна и слоганов на упаковках Azerçay в России

БАКУ /Trend/ - Дизайн и надписи на упаковках продукции Azerçay, реализуемой на территории Российской Федерации, остаются без изменений.

Об этом в пятницу в ответ на запрос Trend сообщили в Azersun Holding.

Подчеркивается, что на упаковку не было добавлено никаких слоганов.

"Видео, распространенное в социальных сетях, не соответствует правде", - говорится в сообщении Azersun Holding.

Отметим, что в социальных сетях появилась информация о появлении новых слоганов на упаковке азербайджанского продукта "Азерчай", продаваемого в российских магазинах.

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