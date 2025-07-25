Меня подвергали пыткам - Взятый ВС Армении во время 44-дневной войны в плен азербайджанец

БАКУ /Trend/ - Потерпевший Велиахад Велиев, давший показания на проходящем 25 июля в Бакинском военном суде судебном процессе, рассказал, что попал в плен к вооруженным силам Армении 22 октября в Зангилане во время 44-дневной войны 2020 года, получив пулевые и осколочные ранения.

Как сообщает в пятницу Trend, он отметил, что его cослуживцы тогда же стали шехидами.

Пострадавший сказал, что во время плена его подвергали пыткам после того, как он пришел в себя - сдавили большой палец правой ноги плоскогубцами, ударяли кулаками и ногами по лицу, а также били дубинкой по ногам и рукам.

14 декабря он был передан Азербайджану.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

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