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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 июля

Экономика Материалы 24 июля 2025 09:24 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 июля

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 24 июля.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 2,0016 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0420 маната, 100 российских рублей – 2,1684 маната.

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