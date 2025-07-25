Джейхун Байрамов проинформировал турецкого коллегу о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией

БАКУ/ Trend/ - 25 июля 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Как сообщили Trend в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, вытекающие из азербайджано-турецких союзнических отношений, сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Наряду с этим были рассмотрены проблемы безопасности, наблюдаемые на региональном и международном уровнях.

С удовлетворением было отмечено, что союзнические отношения, основанные на азербайджано-турецком братстве, успешно продолжаются на всех уровнях и платформах

Джейхун Байрамов подробно проинформировал коллегу о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и ее различных аспектах, текущей ситуации и перспективах мирного соглашения, а также существующих препятствиях и усилиях по их решению.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.