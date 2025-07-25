Израиль и Азербайджан за год удвоили товарооборот в неэнергетическом секторе - Джордж Дик

БАКУ /Trend/ - Объемы внешней торговли между Израилем и Азербайджаном в неэнергетическом секторе более чем удвоились - с 121 миллиона долларов в 2021 году до 243 миллионов в 2024-м.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на брифинге по случаю завершения своей дипломатической миссии заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Туризм из Израиля в Азербайджан бурно развивается в 2025 году. Мы ожидаем побить рекорд в 50 тысяч израильских туристов - возможно, даже удвоить эту цифру. Сегодня авиакомпания AZAL выполняет два прямых рейса в день, то есть 14 рейсов в неделю. Это беспрецедентный показатель", - отметил дипломат.

По его словам, активно развивается и энергетическое сотрудничество между двумя странами.

"Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR вложила стратегические инвестиции в Израиль, приобретя 10 процентов в одном из крупнейших газовых месторождений страны - "Тамар". Кроме того, SOCAR выиграла тендер на разведку газа у израильского побережья", - сообщил Джордж Дик.

Он также подчеркнул успехи в сотрудничестве в сфере водных ресурсов: Национальная водная компания Израиля активно взаимодействует с азербайджанской водной службой, а израильские компании участвуют в разработке спутниковых систем для нужд страны.

По словам посла, израильские инвестиции и технологии способствуют развитию различных отраслей экономики Азербайджана. В частности, одна из израильских компаний построила в Евлахе крупнейшую в регионе птицефабрику. Вблизи Шамахы при участии израильских специалистов строится молочная ферма, которая вскоре станет крупнейшей на Южном Кавказе.

Кроме того, в Алятской свободной экономической зоне израильская фармацевтическая компания открыла ультрасовременный завод, что стало очередным значимым вкладом в экономическое развитие Азербайджана.