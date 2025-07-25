Легендарные Нани Брегвадзе и Фаррух Закиров: Муслим Магомаев всегда с нами… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Одним из трогательных моментов Dream Fest 2025, проходящего в Sea Breeze в пригороде Баку, стала программа, посвященная творчеству великого Муслима Магомаева. Душевное, проникновенное музыкальное признание в любви к Легенде было представлено в формате трибьют с участием мастеров сцены, артистов эстрады, которые исполнили любимые композиции в новой аранжировке, сообщает Trend Life.

Среди гостей вечера были легендарные артисты из Грузии и Узбекистана 88-летняя Нани Брегвадзе и 79-летний Фаррух Закиров.

Нани Брегвадзе отметила, что в Грузии и Азербайджане всегда с большим уважением относятся к творчеству и памяти Муслима Магомаева: «Я много раз приезжала в Азербайджан с концертами, здесь всегда встречали как самых близких и родных людей. Вечер стал данью памяти Муслима Магомаева. Я никогда его не забуду. Муслим был выдающимся певцом, красивым и добрым человеком, невероятно интеллигентным, благородным, всегда поддерживал. Во время наших совместных концертов, за кулисами я нередко подходила к нему - взволнованная, с дрожью в голосе делилась своими страхами. Говорила: «Муслим, я волнуюсь... А вдруг не понравится зрителям? А вдруг я спою не так?» Он внимательно слушал и с неизменной теплотой отвечал: «Нани, вы поёте великолепно. Не стоит переживать». Эти простые слова, сказанные с такой уверенностью, всегда приносили мне покой. Он умел успокоить, поддержать, просто быть рядом. У нас были тёплые, уважительные отношения - и на сцене, и за кулисами. Муслим Магомаев всегда с нами, в наших сердцах!».

Фаррух Закиров отметил, что Азербайджан и Узбекистан - братские страны и народы, и нас многое связывает.

"Муслим Магомаев с моим братом Батыром Закировым были друзьями. Однажды, когда при содействии моего брата в Ташкенте должен был пройти концерт Муслима Магомаева, мой брат поручил мне сопровождать его. Можете себе представить мое состояние, на тот момент совсем молодого человека, которому была оказана такая честь. На «Победе» мы заехали во двор концертного зала филармонии, чтобы забрать нашего знаменитого гостя после его концерта и отвезти к Батыру домой. Я сидел впереди, на задних сидениях расположились Муслим Магомаев и его аккомпаниатор, пианист Чингиз Садыхов. И когда мы выезжали со двора, за воротами собралась большая публика в ожидании Муслима, люди от радости подбежали и даже три раза подняли такой тяжелый автомобиль. Потом нам все-таки удалось уехать и мы направились в гости к моему брату, где очень хорошо посидели. В хорошей компании настроение быстро поднялось и где-то в два часа ночи Муслим Магомаев сел за пианино, и они начали петь. После первой песни откуда-то разнесся шквал аплодисментов. Мы, находясь в квартире, недоумевали, откуда они берутся. Я подошел к окну и увидел, что весь двор полон народу и они аплодируют нам. Об этом я не забуду никогда. А потом, когда в 1970-х образовался наш ансамбль «Ялла», мы ездили с гастролями за рубеж и выступали на одной сцене с Муслимом Магомаевым, принимали участие в программе «Муслим Магомаев представляет». Великий был исполнитель и личность!".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!