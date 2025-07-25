Обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана и Сомали в ряде сфер (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Абдисаламом Абди Али.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече было уделено особое внимание развитию связей Азербайджана с африканскими государствами, в том числе с Сомали. Выражено удовлетворение взаимной поддержкой двух стран в рамках международных организаций, в частности ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

"В ходе встречи были рассмотрены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Сомали в областях инвестиций, сельского хозяйства, предоставления государственных услуг, "зеленой" энергии, гуманитарной и других сферах", - отмечается в сообщении Кабмина.

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