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Обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана и Сомали в ряде сфер (ФОТО)

Политика Материалы 25 июля 2025 15:52 (UTC +04:00)
Обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана и Сомали в ряде сфер (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 25 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Абдисаламом Абди Али.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече было уделено особое внимание развитию связей Азербайджана с африканскими государствами, в том числе с Сомали. Выражено удовлетворение взаимной поддержкой двух стран в рамках международных организаций, в частности ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

"В ходе встречи были рассмотрены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Сомали в областях инвестиций, сельского хозяйства, предоставления государственных услуг, "зеленой" энергии, гуманитарной и других сферах", - отмечается в сообщении Кабмина.

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Обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана и Сомали в ряде сфер (ФОТО)
Обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана и Сомали в ряде сфер (ФОТО)
Обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана и Сомали в ряде сфер (ФОТО)
Обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана и Сомали в ряде сфер (ФОТО)
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