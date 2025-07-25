Состоялась торжественная церемония открытия XIV Габалинского международного музыкального фестиваля (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 24 июля состоялась торжественная церемония открытия XIV Габалинского международного музыкального фестиваля.

Как сообщает Trend, фестиваль, проводимый по инициативе и при организации Фонда Гейдара Алиева, при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и фонда Gilan, совпал со 140-летием со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли. На нынешнем фестивале представлена программа, посвященная 140-летию гениального композитора.

В церемонии открытия приняли участие заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, министр культуры Адиль Керимли, а также другие официальные лица, известные общественные деятели, жители Габалы и гости.

Выступивший на церемонии открытия ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист, художественный руководитель фестиваля Фархад Бадалбейли сказал, что ставший уже традиционным Габалинский международный музыкальный фестиваль является значимым культурным событием. Было подчеркнуто, что проводимый с 2009 года фестиваль на протяжении уже четырнадцати лет объединяет на одной площадке звезд мировой музыки, превратившись в важный центр международного культурного диалога. Этот праздник искусства является не только торжеством классических произведений, но и воплощением духовных ценностей, объединяющих народы и преодолевающих границы.

Художественный руководитель фестиваля сообщил, что в этом году отмечается 140-летие со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли. Исходя из этого, XIV Габалинский международный музыкальный фестиваль запланировал проведение мероприятий в рамках празднования юбилея Узеира Гаджибейли.

На церемонии открытия фестиваля зрителям была представлена интересная концертная программа. Этот вечер запомнился специальным концертным выступлением, посвященным 140-летнему юбилею Узеира Гаджибейли.

Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов, художественным руководителем которого является народный артист, заслуженный деятель искусств Агаверди Пашаев, а также Хоровая группа заслуженного коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова открыли фестиваль произведением Узеир бея «Джанги».

Вечер, насыщенный жемчужинами азербайджанской музыки, ознаменовался исполнением произведений известных композиторов. Прозвучали произведения Саида Рустамова, Васифа Адыгезалова, Гаджи Ханмамедова, Рамиза Миришли, Полада Бюльбюлоглу, Эмина Сабитоглу, Сулеймана Алескерова, Фикрета Амирова, Фархада Бадалбейли, Муслима Магомаева и других композиторов, а также народные песни.

Фестиваль продлится до 29 июля. В эти дни Габала превратится в музыкальную сцену, где соберутся известные исполнители, молодые таланты и музыкальные коллективы из разных стран. Наряду с Азербайджаном, свое мастерство в красочных выступлениях вновь продемонстрируют всемирно известные музыканты, дирижеры и музыкальные коллективы из Латинской Америки, Литвы и Грузии. В рамках фестиваля будет представлена богатая программа — от классической музыки до мугама, от джаза до оперы. Вход на концертные программы в дни фестиваля свободный.