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Военные пилоты Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты (ФОТО)

Политика Материалы 25 июля 2025 17:12 (UTC +04:00)
Военные пилоты Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2025 год, были проведены учебно-тренировочные полеты с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в минобороны Азербайджана, сначала были проверены теоретические знания личного состава, до сведения военных летчиков были доведены условия учебно-тренировочных полетов и правила безопасности.

"Затем был проведен контрольный осмотр вертолетов.

Вертолеты выполнили полеты по установленным маршрутам, совершив вылеты с аэродромов базирования. Были выполнены задачи по взлету и посадке, ведению воздушной разведки, а также по другим видам деятельности.

Военные пилоты продемонстрировали высокий профессионализм в ходе учебно-тренировочных полетов и успешно выполнили поставленные задачи",- отмечается в сообщении ведомства.

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Военные пилоты Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты (ФОТО)
Военные пилоты Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты (ФОТО)
Военные пилоты Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты (ФОТО)
Военные пилоты Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты (ФОТО)
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