Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 14 апреля под руководством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета.

Об этом сообщили Trend в Кабинете министров Азербайджана.

Отмечено, что на заседании Экономического совета были подробно обсуждены Среднесрочные бюджетные рамки (СБР) на 2027–2030 годы, основные направления и цели бюджетной политики, приоритетные направления расходов, предварительные макроэкономические прогнозы и макро-фискальные рамки на среднесрочный период, бюджетная устойчивость, прогнозные показатели государственного и сводного бюджетов на 2027 год и последующие три года, социальная политика и основные показатели, а также другие текущие экономические вопросы.

По вопросам повестки дня были заслушаны доклады министра финансов Сахиля Бабаева, министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева и министра экономики Микаила Джаббарова.

По представленным вопросам выступили члены Экономического совета и приглашенные на заседание.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета были приняты соответствующие решения по вопросам повестки дня.

Министерству финансов и другим соответствующим органам даны соответствующие поручения по подготовке бюджетного пакета следующего года и документа СБР.