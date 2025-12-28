Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Агдере дороги очищаются от снега специальной техникой (ФОТО)

Общество Материалы 28 декабря 2025 18:25 (UTC +04:00)
В Агдере дороги очищаются от снега специальной техникой (ФОТО)

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
АГДЕРЕ /Trend/ - В Агдеринском районе выпал снег.

Как передает Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, несмотря на то что интенсивный снегопад создал некоторые трудности в движении автотранспорта, дороги оперативно очищаются от снега с использованием специальной техники, находящейся на балансе службы.

Дорожная инфраструктура находится под постоянным контролем. В целях обеспечения безопасности движения на дороги были посыпаны песок и противогололёдные материалы.

Несмотря на текущие погодные условия, в районе не зафиксировано перебоев в электроснабжении, подаче природного газа и питьевой воды. Население обеспечивается коммунальными услугами в бесперебойном режиме.

Соответствующие службы работают в усиленном режиме.

