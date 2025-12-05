Азербайджанская делегация избрана руководителем рабочей группы Комиссии ООН

БАКУ/Trend/ - 4-5 декабря делегация во главе с председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиевым находится с визитом в городе Пномпень Королевства Камбоджа.

Как сообщает Trend со ссылкой на ASAN xidmət, визит состоялся по совместному приглашению Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана и правительства Королевства Камбоджа.

Делегация приняла участие в заседании Комитета Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, действующего в данной сфере, и была избрана руководителем рабочей группы Комиссии «Передовые технологии и интеллектуальные государственные услуги» на 2025–2028 годы.

Во вступительной части председатель Государственного агентства представил информацию об опыте работы ASAN. Он рассказал об успешном сотрудничестве Государственного агентства с ООН и ее различными подразделениями. Участникам мероприятия было доведено до сведения, что опыт ASAN xidmət в настоящее время экспортируется более чем в 30 стран.

В мероприятии приняли участие руководители и представители профильных ведомств из США, Казахстана, Кореи, Камбоджи, Лаоса, Филиппин, Кыргызстана и других стран.

Визит делегации в Камбоджу продолжается.

