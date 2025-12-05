На освобожденных территориях Азербайджана создана сеть гидрометеонаблюдений

ШУША /Trend/ - В рамках создания сети гидрометеорологических наблюдений на освобожденных территориях на 10 реках установлено 11 автоматических гидрологических станций для оценки состояния наземных водных ресурсов.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, об этом сегодня на заседании рабочей группы по вопросам охраны окружающей среды в городе Ханкенди заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов, руководитель рабочей группы Вугар Керимов.

По его словам, для изучения метеорологической обстановки на этих территориях введены в эксплуатацию 6 автоматических метеорологических, 4 радиоэкологических и 3 агрометеорологические станции.

"Завершены геолого-оценочные работы на месторождениях песчано-гравийной смеси Джахангирбейли и Хурама в Зангиланском районе, месторождении строительных материалов Муганлы в Губадлинском районе, месторождениях песчано-гравийной смеси Хачынчай в Агдамском районе и Мурадханлы в Губадлинском районе. Эти месторождения будут использоваться при строительстве различных объектов строительной и дорожной инфраструктуры", - добавил В. Керимов.

