У Азербайджана и Турции общие цели в сфере труда, занятости и социальной сфере - министр

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана и Турции общие цели в сфере труда, занятости и социальной сфере.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты Турции Ведат Ишыкхан журналистам в рамках состоявшейся сегодня в Баку первой встречи министров труда, занятости и социальной защиты Организации тюркских государств (ОТГ).

"Мы работаем сообща. В частности, ведётся совместная работа по повышению благосостояния граждан обеих стран, защите прав по социальному обеспечению и развитию занятости. Мы особенно заинтересованы в мобильности рабочей силы. Мы хотим, чтобы в рамках развития мобильности рабочей силы в регионе этим вопросом занималась Организация тюркских государств. Мы продолжим работу в этом направлении совместно с президентами и министрами труда государств-членов организации", - сказал он.

