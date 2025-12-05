Обмен опытом между странами ОТГ в области труда, занятости и соцзащиты является важным шагом в углублении отношений - Анар Алиев

БАКУ /Trend/ - Расширение сотрудничества между нашими странами в области труда, занятости и социальной защиты, осуществление обмена опытом в этой области является важным шагом в углублении отношений стран.

Об этом сказал сегодня министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на первом заседании министров труда, занятости и социальной защиты Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку, сообщает Trend.

"Для обеспечения доступности социальных услуг, их автоматизации и расширения охвата в каждом регионе разрабатывается электронная карта социального обслуживания. На освобожденных от оккупации территориях успешно реализуется программа "Великое возвращение". Для обеспечения занятости бывших вынужденных переселенцев на освобожденных территориях создаются новые промышленные зоны и агропарки, поощряются инвестиции. Мы готовы делиться своим опытом со всеми странами-членами и обмениваться опытом", - сказал он.

