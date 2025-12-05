Вопрос лицензирования систем ИИ станет одной из важнейших тем — Рамилия Алиева

БАКУ /Trend/ - Вопрос лицензирования систем искусственного интеллекта станет одной из важнейших тем.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявила руководитель проекта «Красочная Грузия» Общественного телевидения Грузии, журналистка, телеведущая Рамилия Алиева в ходе выступления на панельной сессии «Укрепление медиаэкосистемы для обеспечения информационной безопасности» в рамках Азербайджано-грузинского медиафорума.

По ее словам, с развитием искусственного интеллекта возрастают значение традиционных медиа и их роль в обществе.

Руководитель проекта отметила, что сегодня потребность в точной, объективной и ответственной информации становится ещё сильнее. Искусственный интеллект может стать инструментом в этом процессе, но он не может заменить человеческую ответственность, профессиональную журналистику и информацию, основанную на фактах.

«В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта не только в Азербайджане и Грузии, но и во всем мире, вопрос лицензирования искусственного интеллекта станет одной из важнейших тем в ближайшие годы. Ведь в условиях развития всех информационных носителей, цифровых платформ и самой цифровой экосистемы управление этими процессами становится необходимым в рамках определенных правил и механизмов контроля. Мы, представители СМИ, прекрасно знаем, что лицензирование является одним из основных элементов, формирующих доверие к деятельности медиа. Применение аналогичных механизмов в сфере искусственного интеллекта, то есть лицензирование систем искусственного интеллекта, станет одним из важнейших вопросов в ближайшие годы. Это позволит и защитить общественное доверие, и обеспечить информационную безопасность», — заключил она.

