В Международном аэропорту Гейдар Алиев проведены масштабные межведомственные учения по профилактическому управлению эпидемиологическими рисками (ВИДЕО)

В Международном аэропорту Гейдар Алиев в сотрудничестве с соответствующими подразделениями Государственного таможенного комитета и Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) были организованы практические учения, направленные на проверку готовности к оперативным действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с особо опасными инфекциями. Основной целью учений стало усиление координации между государственными структурами и службами аэропорта, а также обеспечение оперативной, безопасной и соответствующей международным стандартам реакции в случае возникновения инфекционного риска.

Согласно сценарию, учения состояли из двух этапов. Первый этап прошёл в зале прилёта пассажирского терминала. В ходе симуляции были отработаны действия по выявлению пассажира с подозрением на инфекционное заболевание, его немедленная изоляция, применение санитарно-эпидемиологических протоколов и корректное проведение эвакуационных процедур в условиях, приближенных к реальной операционной среде.

На втором этапе учений был обеспечен процесс эвакуации пассажиров из воздушного судна медицинским персоналом в соответствии с протоколами безопасности, выгрузка и дезинфекция багажа. Далее в салоне самолёта были выполнены полные процедуры дезинфекции, все операции проведены последовательно и в оперативном режиме.

Все участники учений выполнили поставленные задачи оперативно, с высокой координацией и ответственностью. Мероприятие ещё раз продемонстрировало уровень операционной готовности и эффективность механизма взаимодействия в чрезвычайных ситуациях.

Организация подобных совместных учений в Международном аэропорту Гейдар Алиев вносит значительный вклад в дальнейшее укрепление безопасности в сфере воздушного транспорта страны, защиту общественного здоровья и укрепление устойчивого сотрудничества между государственными структурами и аэропортом.