Информационная безопасность и укрепление экосистемы медиа — стратегические приоритеты государства — Адиль Тагиев

БАКУ /Trend/ - Обеспечение информационной безопасности и укрепление экосистемы медиа имеют важное значение как для общества, так и для государства.

Как сообщает Trend, об этом сегодня сказал руководитель юридического департамента Агентства развития медиа (MEDIA) Адиль Тагиев в ходе выступления на панельной сессии, посвященной теме «Укрепление экосистемы медиа для обеспечения информационной безопасности» в рамках Азербайджано-грузинского медиафорума.

Он подчеркнул, что обеспечение информационной безопасности перестало быть просто стратегическим вопросом, а стало неотъемлемой частью национальной безопасности государства, стратегической общественной стабильности и гражданского общества. В этой связи сильная экосистема медиа считается одной из основ обеспечения информационной безопасности.

По словам А. Тагиева, сегодня сильные медиа – это не только медиа-организации с широкими техническими возможностями. «Сильные медиа – это также профессиональная журналистика, поиск фактов и широкое просвещение общественности. Именно сочетание этих элементов создаёт условия для предотвращения искажения информации в обществе», - сказал он.

А. Тагиев добавил, что в современном мире информационная безопасность считается одним из стратегических приоритетов каждого государства. «Стремительное развитие цифрового мира, расширение социальных сетей и увеличение потоков информации создают, с одной стороны, широкие возможности, с другой – серьёзные угрозы. В этой связи формирование устойчивой экосистемы медиа особенно важно», – заключил он.

