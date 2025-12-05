Средний коридор обеспечивает Азербайджану дополнительные диверсификационные преимущества в долгосрочной перспективе — Moody’s

БАКУ/Trend/ - Средний коридор предлагает Азербайджану дополнительные диверсификационные возможности в долгосрочной перспективе, передает Trend со ссылкой на Moody’s.

"Наша оценка экономической устойчивости Азербайджана отражает его солидные перспективы роста в ближайшие 12–18 месяцев, несмотря на значительную зависимость страны от нефтегазового сектора. Растущий потенциал Азербайджана как транспортно-логистического узла вдоль Среднего коридора, а также продолжающееся развитие регионов, ранее затронутых конфликтом, поддерживают экономические перспективы и могут обеспечивать дополнительные диверсификационные преимущества в долгосрочной перспективе", - говорится в отчете Moody’s.

Агентство прогнозирует, что реальный ВВП Азербайджана замедлится до 1,5% в 2025 году, по сравнению с 4,1% в 2024 году. Риски снижения связаны с более слабым внешним прогнозом на фоне глобальной торговой неопределенности и геополитической волатильности.

"В перспективе мы ожидаем, что рост не нефтяного сектора будет поддержан расширением мощностей и активностью в транспортно-логистическом секторе, при этом ключевые транспортные маршруты, такие как Транскаспийский международный транспортный маршрут, привлекают значительные инвестиции и создают положительные эффекты для всей экономики. Реконструкция регионов Карабах и Восточный Зангезур также способствует росту через крупномасштабные капитальные вложения и строительную активность. Параллельно государственная политика в области возобновляемой энергетики привлекает иностранные инвестиции в ветровые и солнечные проекты, с потенциалом будущих экспортных доходов от чистой энергии", - отмечается в отчете.

Эксперты Moody’s подчеркивают, что рост не нефтяного сектора на 3,9% в годовом выражении за первые пять месяцев 2025 года компенсировал отрицательный вклад нефтяного сегмента, поддержав общий рост реального ВВП на уровне 1,5%, что отражает диверсификационные преимущества экономики.

Отметим, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу и проходящий через несколько стран региона.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, проходит через Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор обеспечивает сухопутное соединение, связывающее восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой, обходя более длинные морские маршруты.