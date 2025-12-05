Азербайджан и Грузия могут реализовать совместные проекты против глобальных информугроз - Агентство развития медиа

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Грузия могут реализовать совместные проекты против глобальных информационных угроз и укрепить сотрудничество в этом направлении.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, выступая на церемонии открытия Азербайджано-Грузинского медиафорума на тему "Роль медиа в формировании общественного доверия и информационная безопасность".

Он напомнил, что Агентство развития медиа реализует уже ставшие традиционными системные меры по повышению уровня медиаграмотности в обществе. Проведение в Азербайджане ежегодно в декабре Недели медиаграмотности еще больше усиливает просветительскую работу в этой сфере.

«Мы готовы к сотрудничеству и обмену опытом в этом направлении с нашими грузинскими коллегами. Дружба и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией являются образцовой моделью сотрудничества в регионе. Азербайджано-Грузинский медиафорум позволит нашим отношениям выйти на новый этап в сфере медиа», - заключил А.Исмаилов.

Отметим, что в Баку проходит Азербайджано-грузинский медиафорум на тему «Роль медиа в формировании общественного доверия и информационная безопасность».

На мероприятии будут обсуждены вопросы укрепления медиасистемы с целью обеспечения информационной безопасности, сотрудничество с целью повышения профессионализма журналистов и медиаграмотности общества и др.

Цель проведения форума — углубление сотрудничества между двумя странами в сфере медиа, повышение доверия в информационной среде и правильная оценка вызовов в области безопасности.

