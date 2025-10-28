Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Почтена память жертв террора в Барде (ФОТО)

Общество Материалы 28 октября 2025 13:14 (UTC +04:00)
Почтена память жертв террора в Барде (ФОТО)

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

БАРДА/Trend/ - Почтена память погибших в результате обстрела города Барда запрещенными кассетными боеприпасами со стороны ВС Армении.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, с утра к месту трагедии прибывают люди, чтобы почтить память погибших.

В церемонии поминовения также приняли участие представители общественности района и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что 28 октября 2020 года, на 32-й день Отечественной войны, в результате обстрела города Барда кассетными боеприпасами, погиб 21 мирный житель, более 70 человек получили ранения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Почтена память жертв террора в Барде (ФОТО)
Почтена память жертв террора в Барде (ФОТО)
Почтена память жертв террора в Барде (ФОТО)
Почтена память жертв террора в Барде (ФОТО)
Почтена память жертв террора в Барде (ФОТО)
Почтена память жертв террора в Барде (ФОТО)
Почтена память жертв террора в Барде (ФОТО)
Почтена память жертв террора в Барде (ФОТО)
Почтена память жертв террора в Барде (ФОТО)
Почтена память жертв террора в Барде (ФОТО)
Почтена память жертв террора в Барде (ФОТО)
Почтена память жертв террора в Барде (ФОТО)
Почтена память жертв террора в Барде (ФОТО)
Почтена память жертв террора в Барде (ФОТО)
Почтена память жертв террора в Барде (ФОТО)
Почтена память жертв террора в Барде (ФОТО)
Почтена память жертв террора в Барде (ФОТО)
Почтена память жертв террора в Барде (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости