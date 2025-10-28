Азербайджан подписал Конвенцию ООН против киберпреступности

БАКУ/Trend/ - 25-26 октября в Ханое, столице Вьетнама, состоялась торжественная церемония подписания Конвенции Организации объединенных наций (ООН) против киберпреступности.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерриш, Президент Вьетнама Лыонг Кыонг, главы делегаций отдельных государств, представители международных организаций и эксперты.

Согласно соответствующему распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Конвенцию от имени Азербайджанской Республики подписал начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев.

Тот факт, что Азербайджан стал одной из первых стран, подписавших Конвенцию, свидетельствует о вкладе нашей республики под руководством Президента Ильхама Алиева в международное сотрудничество в области борьбы с киберпреступностью и обеспечения безопасности глобальной киберсреды.

В международном документе указано, что основными целями Конвенции являются обеспечение правового сотрудничества государств в борьбе с киберпреступностью, предотвращение неправомерного использования информационно-коммуникационных технологий и регулирование механизмов сбора и представления электронных доказательств на международном уровне.

Конвенцию подписали 72 страны.

