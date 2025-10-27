История четырех турецких подруг с неожиданными поворотами судьбы в кинотеатрах Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров CineMastercard проходит долгожданное продолжение популярной турецкой комедии "Gelin Takımı 2" (Команда невесты 2) - истории о четырех подругах, которые сталкиваются с неожиданными поворотами судьбы, забавными ситуациями и настоящими испытаниями дружбы и любви, сообщили Trend Life в пресс-службе CineMastercard.

Режиссёр Дога Джан Анафарта, известный успешными романтическими комедиями, вновь собрал блистательный актёрский состав. Седа Бакан, Шебнем Бозоклу, Эджем Эркек и Нильпери Шахинкая возвращаются к своим ролям, чтобы подарить зрителям ещё больше смеха, эмоций и вдохновения. Также такие известные актеры, как Айшениль Шамлыоглу, Мехмет Гюнсюр, Эмрах Алтынтопрак и Фырат Челик.

Сюжет: "Gelin Takımı 2" продолжает историю четырёх подруг, которые когда-то были неразлучны. Теперь, спустя время, их жизни изменились и жизненные сложности затрудняют их отношения, подруги начинают отдаляться друг от друга, забывая о важности эмоциональной связи.

Яркая атмосфера, харизматичные героини и колоритные сцены делают картину настоящим кинопраздником.

Не пропустите эксклюзивный показ турецкой комедии "Gelin Takımı 2" в сети кинотеатров CineMastercard - фильма, который поднимет настроение и напомнит, что настоящая дружба и любовь помогают преодолеть любые трудности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!