Хроника 44-дневной Отечественной войны: 28 октября 2020 года

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 28 октября 2020 года:

- Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев написал на своей официальной странице в Twitter, что Азербайджан отомстит за жителей Барды .

- Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с освобождением нескольких сел Зангиланского, Физулинского, Джебраильского и Губадлинского районов.

- Президент Ильхам Алиев дал интервьюроссийскому агентству "Интерфакс".

- Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram в связи с нападением Армении на мирных жителей Барды: "Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ".

- Территория Тертерского района подверглась артиллерийскомуобстрелу.

- Обнародован списокуничтоженной военной техники ВС Армении.

- Армения подвергла обстрелу Товузский, Гедабекский, Дашкесанский и Губадлинский районы.

- Распространены кадрывоенной техники и вооружений, брошенных ВС Армении в боях на Губадлинском направлении.

- Распространены видео кадры уничтожения азербайджанской армией военной техники и живой силы ВС Армении.

- Число погибших в результате ракетного удара Армении по Барде достигло 21, 70 человек ранены.

- Уничтожены силы и средства ВС Армении, подвергавшие обстрелу города и районы Азербайджана. Уничтожена живая сила ВС Армении, подвергавшая обстрелу гражданскую инфраструктуру и мирное население.

- Уничтожены силы ВС Армении, бежавшие с поля боя.

- Распространены кадрыракетного удара на Барду.