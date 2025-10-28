БАКУ/Trend/ - Обсужден ход реализации Дорожной карты сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью на 2024–2025 годы.

По информации Trend, обсуждения состоялись на 15-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь в Баку.

Также были рассмотрены итоги деятельности комиссии за прошедший период.

Кроме того, были отмечены конкретные результаты и прогресс в сферах промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, градостроительства, фармацевтики, профессионального образования, транспорта и логистики, торговли и инвестиций.

Отметим, что заседание ведут заместитель премьер-министра, сопредседатель комиссии Самир Шарифов с азербайджанской стороны и заместитель премьер-министра, сопредседатель комиссии Наталья Петкевич с белорусской стороны.

