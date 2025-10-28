Председатель Сената Парламента Румынии прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Сената Парламента Румынии Мирча Абрудян прибыл в Азербайджан с визитом для участия в Международной Парламентской Конференции, посвящённой 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Как сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в международном аэропорту Гейдар Алиев председателя Сената Парламента Румынии встречали заместитель спикера Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов и другие официальные лица.

