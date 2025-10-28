Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью хлопкоперерабатывающего завода в Сабирабаде (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью хлопкоперерабатывающего завода Общества с ограниченной ответственностью (ООО) Taşobası в Сабирабадском промышленном квартале.

Как сообщает во вторник Trend, на хлопкоперерабатывающем заводе ООО Taşobası, зарегистрированном как резидент Сабирабадского промышленного квартала в 2023 году, с использованием турецких, германских и итальянских технологий производятся хлопковолокно и технические семена хлопчатника.

Проектная стоимость завода составляет 3,3 миллиона манатов, а его производственная мощность - 8 тысяч тонн хлопковолокна, 10 тысяч тонн технических семян в год. Выпускаемая продукция направляется на удовлетворение потребностей внутреннего рынка и на экспорт. На сегодняшний день реализовано произведенной продукции на сумму 2,6 миллиона манатов, из которых на долю экспорта приходится 2,2 миллиона манатов. В качестве сырья на заводе используется хлопок, выращенный в Нефтчалинском, Сальянском, Сабирабадском и Саатлинском районах. Это, в свою очередь, позволяет обеспечить сезонной работой на хлопковых полях 300 человек. Всего на заводе создано 80 рабочих мест.

