В Иране сократилось использование стали

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) производство стали в Иране снизилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Иранской ассоциации производителей стали.

Согласно данным отчета, за первые шесть месяцев в Иране было произведено 10,9 млн тонн стали, тогда как за аналогичный период прошлого года производство составляло 11,6 млн тонн.

Производство стальной продукции в стране за тот же период составило 9,04 млн тонн, что на 6,6% меньше, чем в прошлом году (9,68 млн тонн).

За первые шесть месяцев было использовано 20,6 млн тонн губчатого железа, что на 1,9% больше, чем за тот же период прошлого года (20,2 млн тонн).

Использование железорудных окатышей составило 25,2 млн тонн, снизившись на 5,1% по сравнению с прошлым годом (26,6 млн тонн).

При этом потребление железорудного концентрата достигло 32,4 млн тонн, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (32,7 млн тонн).

Отмечается, что потенциал производства стали в Иране составляет около 40 млн тонн в год.

