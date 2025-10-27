На судебном процессе над гражданами Армении оглашены показания потерпевших

БАКУ/Trend/ - Проходящий в Бакинском военном суде судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения 27 октября продолжается оглашением документов.

Как сообщает в понедельник Trend, оглашены показания потерпевших и их правопреемников, которые по уважительной причине не смогли явиться на судебное заседание, в связи с чем обратились в суд.

Потерпевший Сеидов Надир Бадир оглу – водитель, работающий по договору в дорожно-транспортном управлении номер 1 Открытого акционерного общества «Азеравтойол», в своем показании отметил, что экскаватор, которым он управлял, 19 ноября 2021 года подорвался на мине, заложенной противником на территории Зангиланского района. В результате взрыва он и Ренад Агабабаев были ранены.

Согласно показанию потерпевшего Зейналова Бейкиши Муса оглу, 27 сентября 2020 года он был ранен в результате падения снаряда, выпущенного армянскими вооруженными силами, на крышу его дома в селе Гарадаглы Агдамского района, дом вместе с находившимися в нем вещами пришел в непригодное состояние.

В других показаниях отмечено, что потерпевший Гасанов Мехман Фикрет оглу был ранен 19 сентября 2023 года снарядом, выпущенным противником по селу Моллалар Агдамского района, потерпевший Гулиев Гусейн Махир оглу получил ранение в результате взрыва снаряда, выпущенного по селу Джанъятаг Агдеринского района, а Гасанлы Имран Эльман оглу – 20 сентября того же года в результате обстрела, который велся в направлении Агдеринского района.

Фарзалиева Сияфер Али гызы, правопреемница потерпевшего Фарзалиева Самира Вагиф оглу, в своих показаниях отметила, что ее ребенок погиб 27 сентября 2020 года, а Исмаилов Мирмехди Исмаил оглу, правопреемник потерпевшего Исмаилова Миррагима Мирмехди оглу, сообщил, что его ребенок погиб 2 октября того же года в направлении села Суговушан Тертерского района.

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжается.