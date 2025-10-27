Алим Набиев одержал победу на международном турнире MMA, нокаутировав соперника в первом раунде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские спортсмены успешно выступили на международном турнире Grand Bellagio & GFC, который прошёл в грузинском городе Батуми, сообщили Trend Life организаторы.

Алим Набиев, 7-кратный чемпион мира и 3-кратный чемпион Европы по кикбоксингу, азербайджанский боец, одержал очередную победу в MMA. В поединке против турецкого спортсмена Огузхана Атака Набиев нокаутировал соперника уже в первом раунде, обеспечив себе вторую победу в карьере в смешанных единоборствах (MMA). Боец планирует свой следующий поединок к концу года и ставит целью выступление в UFC.

Кроме того, на турнире отличились и другие азербайджанские спортсмены. В тяжёлой весовой категории Тахир Абдуллаев победил иранца Сиаваша Дадраси, а в лёгкой категории Элвин Камилли нокаутировал грузинского соперника Гиорги Кабулашвили уже в первом раунде.

Международный турнир Grand Bellagio & GFC в Батуми проводился уже в третий раз и собрал 24 спортсмена из 10 стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!