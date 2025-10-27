Фуад Ахундов представит творческий вечер, посвящённый феномену Гаджи Зейналабдина Тагиева

БАКУ /Trend Life/ - 1 ноября известный историк, исследователь и экскурсовод Фуад Ахундов выступит на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии с особой программой - творческим вечером "Тагиев", посвящённым жизни, деятельности и выдающемуся предпринимательскому феномену Гаджи Зейналабдина Тагиева, одного из самых ярких и прогрессивных деятелей Азербайджана конца XIX - начала XX века, сообщает Trend Life.

В ходе вечера зрители смогут познакомиться с интересными фактами из жизни мецената, благотворителя и просветителя, узнать о его вкладе в развитие образования, культуры, промышленности и социальной сферы страны. Фуад Ахундов в присущей ему увлекательной форме расскажет о малоизвестных страницах истории, о личных качествах Тагиева и его огромной роли в становлении национальной идентичности азербайджанского народа.

Это мероприятие станет не только познавательным, но и вдохновляющим для всех поколений. Организаторы приглашают зрителей прийти на вечер всей семьёй, чтобы вместе с детьми прикоснуться к богатому историческому наследию Азербайджана и ощутить чувство гордости за выдающихся личностей своей страны.

Билеты можно приобрести по ссылке https://iticket.az/ru/events/other/fuad-akhundov-taghiyev-/181263

