Сотрудничество Азербайджана и Беларуси в фармацевтике выходит на завершающий этап

БАКУ/Trend/ - Обсуждения сотрудничества по применению белорусских технологий в фармацевтической сфере на территории Азербайджана, а также местного производства лекарственных средств и вакцин находятся на завершающей стадии.

По информации Trend, об этом было отмечено в ходе 15-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь в Баку.

Было подчеркнуто, что в рамках сотрудничества на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с белорусской стороной продолжается работа по проекту агрогородка в селе Гызыл Кенгерли Агдамского района, утвержден Генеральный план и сформирована рабочая группа по созданию агропроизводственного кластера.

Отметим, что заседание ведут заместитель премьер-министра, сопредседатель комиссии Самир Шарифов с азербайджанской стороны и заместитель премьер-министра, сопредседатель комиссии Наталья Петкевич с белорусской стороны.

