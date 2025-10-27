Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Назначен новый посол Азербайджана в Иордании - Распоряжение

Политика Материалы 27 октября 2025 16:45 (UTC +04:00)
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Шахин Шакир оглу Абдуллаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Иорданском Хашимитском Королевстве.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Trend.

Согласно другому распоряжению главы государства, Шахин Шакир оглу Абдуллаев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Саудовская Аравия, а также в Королевстве Бахрейн и постоянного представителя Азербайджанской Республики при Организации исламского сотрудничества.

